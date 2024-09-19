Президент Єврокомісії анонсувала візит до Києва

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що у п’ятницю прибуде з візитом до Києва, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала на пресконференції в Брюсселі в четвер.

Фон дер Ляєн виступала, представляючи підтримку з боку ЄС енергетичної безпеки України на тлі наближення зими.

"Після цієї пресконференції я поїду до Києва, щоб обговорити ці заходи з президентом Зеленським завтра", – сказала президентка Європейської комісії.

Раніше посол ЄС у Києві Катаріна Матернова розповіла в інтерв’ю "ЄП", як Євросоюз готується підтримувати Україну у холодну пору року.

Посол вважає, що Україну чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.

Дивіться повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою про підготовку до зими, гроші на зброю та вступ до ЄС.