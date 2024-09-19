Харріс випереджає Трампа щонайменше у двох штатах – опитування

Віцепрезидент Камала Гарріс випереджає колишнього президента Трампа в Пенсильванії та Мічигані щонайменше на 5 пунктів, але має меншу перевагу у Вісконсині, згідно з новим опитуванням, проведеним Квінніпекським університетом, повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно з опитуванням, Гарріс отримує 51% голосів виборців у Пенсильванії, порівняно з 45% у Трампа. У Мічигані Гарріс отримує 50% підтримки порівняно з 45% за Трампа, пише The Hill.

У Вісконсині Гарріс отримує 48% підтримки порівняно з 47% у Трампа.

"Прихильність, яка є універсальним показником того, що виборці думають про кандидатів — від політики до особистості та обіцянок, — вказує на користь Гарріс з часу нашого останнього опитування в Пенсильванії. Зрушення після дебатів, хоча і невелике, свідчить про те, що виборці ставляться до неї більш прихильно", — сказав Тім Маллой, аналітик опитувань Квінніпекського університету.

Опитування проводилося з 12 по 16 вересня. У Пенсильванії опитали 1331 виборця, і похибка результатів становить плюс-мінус 2,7 відсоткових пунктів. У Мічигані опитали 905 виборців, із похибкою плюс-мінус 3,3 відсоткових пунктів. А у Вісконсині опитали 1075 виборців, із похибкою плюс-мінус 3,0 відсоткових пунктів.