У РФ почнуть продаж iPhone 16 раніше, ніж світові ритейлери – ЗМІ

Найбільші російські ритейлери, такі як М.Відео-Ельдорадо та МТС, оголосили про те, що успішно доставили нову лінійку iPhone 16 до старту світових продажів, повідомляє Код Дурова.

У МТС планують розпочати видачу замовлень першим покупцям вже у ці вихідні, а М.Відео-Ельдорадо – наступного тижня. МТС вже офіційно представили новинку, М.Відео-Ельдорадо планують зробити це у своєму офісі сьогодні о 12:00.

У М.Відео-Ельдорадо зазначили, що попит на iPhone 16 виявився вищим, ніж на попередні моделі. Зокрема, кількість замовлень на базову модель iPhone 16 з пам'яттю 128 Гб збільшилася на 109% в порівнянні з iPhone 15.