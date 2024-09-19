Демократи закликають Гарріс активізувати виступи в медіа – The Hill

Демократи, які колись були задоволені стриманою медіастратегією віцепрезидента Гарріс, хотіли б, щоб вона активізувала свої виступи в останні тижні президентської кампанії. Про це пише The Hill, повідомляє Дзеркало тижня.

"Опитування показують, що чим більше ви бачите Камалу, тим більше вона вам подобається" , — заявив Ван Джонс, експерт від Демократичної партії та колишній чиновник адміністрації Обами.

Демократи кажуть, що були задоволені нещодавнім виступом Гарріс на президентських дебатах, де, на їхню думку, вона не лише трималася на висоті, але й значно перевершила очікування своїми заявами та загальною поведінкою. Але вони хотіли б, щоб вона дала більше інтерв'ю, як на національному, так і на місцевому рівні.

"Кампанія Гарріс створює враження, що вона не дотримується стратегії Байдена у Делавері [штат США] у 2020 році. Гарріс з'являється на великих передвиборчих мітингах, але уникає більшої взаємодії з виборцями" , — вважає Тобі Берковіц, почесний професор комунікацій Бостонського університету, який працював політичним медіаконсультантом.

Нагадаємо, що згідно з результатом опитування, проведеного Квінніпекським університетом, віцепрезидент Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа в Пенсильванії та Мічигані щонайменше на 5 пунктів, але має меншу перевагу у Вісконсині. Гарріс отримує 51% голосів виборців у Пенсильванії, порівняно з 45% у Трампа. У Мічигані Гарріс отримує 50% підтримки порівняно з 45% за Трампа.