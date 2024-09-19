ЄС вимагає від Apple відкрити свої операційні системи конкурентам

Apple отримала попередження від Європейського Союзу про необхідність відкрити свої суворо захищені операційні системи iPhone та iPad для конкурентних технологій, інакше компанії загрожують значні штрафи.﻿ Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Європейські регулятори оголосили, що згідно з Актом про цифрові ринки (DMA) Apple має дотримуватися нових жорстких законів, які вимагають зробити операційні системи повністю сумісними з іншими технологіями.

Брюссельська влада дала компанії шість місяців на виконання цих вимог, інакше їй загрожують майбутні санкції.

Хоча це оголошення ще не є офіційним розслідуванням, ЄС прагне змусити Apple переробити свої сервіси, щоб надати можливість іншим компаніям отримати доступ до операційних систем iPhone і iPad.

"Сьогодні вперше ми використовуємо процедури специфікації в межах DMA, щоб направити Apple до ефективного дотримання вимог щодо інтероперабельності. Ефективна інтероперабельність, наприклад зі смартфонами та їхніми операційними системами, відіграє важливу роль у цьому" , — заявила комісар ЄС з конкуренції Маргрете Вестагер. ﻿

Apple заявила, що вже створила способи для розробників запитувати додаткову інтеграцію з операційними системами iPhone та iPad, при цьому зберігаючи безпеку користувачів. Компанія також зазначила, що підрив захисту, вбудованого в її системи, може поставити під загрозу європейських споживачів.

Однією з цілей DMA є забезпечення доступу інших розробників до ключових функцій Apple, таких як голосові команди Siri та чип для платежів.

ЄС може пізніше розпочати офіційне розслідування, якщо Apple не дотримається вимог DMA, що врешті-решт може призвести до великих штрафів, до 10% від річного глобального доходу.