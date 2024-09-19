Україна домовилася з ЄС про створення резерву дизпалива – джерело

Щоб допомогти Україні краще пройти нинішній опалювальний сезон, ЄС створить резерв дизельного пального. Про це розповіло джерело в Кабміні, повідомляє Європейська правда.

"Наразі, якщо наступні атаки росіян не призведуть до критичних вражень нашої енергетичної інфраструктури, ми не очікуємо планових відключень взимку при температурі повітря вище за 10 градусів морозу" ,– розповідає він.

Втім, співрозмовник уточнює, що в уряді готуються до менш сприятливого розвитку подій, включаючи тривалі аварійні відключення.

Ключовим елементом підтримки України за такого сценарію має стати резерв дизельного пального, який вже почали закуповувати у ЄС.

"Ці запаси будуть зберігатися в ЄС, а не в Україні, щоб вони не стали ціллю російських атак. Проте вони дозволять нам забезпечити роботу генераторів, на яких в такому випадку працюватимуть соціальні заклади" , – пояснив він.

В українському уряді також заявили, що знають, що під виглядом транзиту азербайджанського газу реалізується схема заміщення: Азербайджан купує російський газ для себе, щоб вивільнити обсяги для імпорту до ЄС.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну перед наближенням зими.