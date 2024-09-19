Німеччина планує надати додатково 400 млн євро на військову допомогу Україні
Незважаючи на складну бюджетну ситуацію, уряд Німеччини хоче надати додатково 400 мільйонів євро на військову допомогу для України цього року, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у листі державного секретаря з питань фінансів Флоріана Тонкара до бюджетного комітету Бундестагу, повідомляє ntv.
Політик Соціал-демократичної партії посилається на додаткову потребу, оголошену Федеральним міністерством оборони, та складну ситуацію, в якій опинилася Україна у війні з Росією.
Кошти мають бути використані, зокрема, на "закупівлю військової техніки у збройової промисловості", пише Тонкар.
За його словами, успіхи російських збройних сил погіршили становище України. Вони зазнали "великих матеріальних втрат" через зростаючу перевагу Росії в артилерії та застосуванні керованих авіабомб.
Існує "серйозний ризик (...), що Україна зазнає поразки в своїй оборонній боротьбі без суттєво збільшеної підтримки", пише Тонкар.
Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сподівання, що федеральний уряд виділить додаткові гроші на постачання зброї в Україну. Йдеться про кошти на додачу до 7,5 млрд євро, вже закладених в німецькому бюджеті для України на цей рік.
Влітку німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.
Водночас в уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні.