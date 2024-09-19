У Меджлісі відреагували на слова Сікорського про "чесний референдум" у Криму

Меджліс назвав висловлювання очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського неприпустимими й цинічними, а також такими, що не відповідають ані національним інтересам України, ні правам та інтересам корінного кримськотатарського народу﻿. Про це йдеться в опублікованій заяві Меджлісу кримськотатарського народу, повідомляє Ділова столиця.

"Ми впевнені, що будь-які пропозиції щодо розв'язання питання припинення війни Росії проти України, досягнення миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності, відновлення порушених прав і свобод українських громадян на окупованих територіях має відбуватися на основі національного законодавства України та міжнародного права" , — йдеться у заяві.

У Меджлісі додали, що першим кроком до встановлення миру має бути виведення російських окупаційних військ з території Криму.

"Обговорення будь-яких питань майбутнього Криму має відбуватися лише за участю та згодою Української держави та корінного кримськотатарського народу" , — наголосили в Меджлісі.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві заявив, що окупований росіянами Крим можна було б передати під мандат ООН для підготовки так званого "чесного референдуму". При цьому Сікорський не уточнив, як протидіяти багаторічному тривалому переселенню на півострів росіян разом зі зміною демографічної структури Криму.