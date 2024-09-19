ФРН до кінця року планує передати Україні військової допомоги ще на €1,4 млрд - ЗМІ

Уряд Німеччини планує до кінця року поставити Україні черговий пакет озброєнь на суму 1,4 млрд євро – попри те, що бюджетні кошти на військову підтримку Києва вже значно вичерпані. Про це стало відомо Spiegel, повідомляє Європейська правда.

За інформацією видання, серед 50 запланованих окремих позицій – пакет боєприпасів для зенітних установок Gepard, ще 20 бойових машин піхоти Marder, численні розвідувальні та ударні безпілотники, а також великі пакети запасних частин для вже переданих систем озброєнь. Згідно з внутрішнім документом, проєкти мають бути "в основному реалізовані цього року і використані на полі бою".

Фінансування планується здійснювати за змішаною схемою. З одного боку, Міністерство оборони хоче вивільнити 397 млн євро з власного бюджету. Економія можлива через те, що витрати на енергоносії для Бундесверу були встановлені дещо завищеними. Саме про суму в 400 млн євро як про те, що обговорюється урядом, вже повідомляли у ЗМІ.

Крім того, 1 мільярд євро, який Німеччина зібрала від партнерів у Європі та світі для посилення української системи протиповітряної оборони, буде використано на новий пакет озброєнь.

Новий пакет є результатом бурхливих таємних переговорів між зацікавленими відомствами, рушійною силою яких був міністр оборони Борис Пісторіус. Він вже кілька місяців попереджає, що бюджет на військову підтримку на 2024 рік значною мірою використаний або призначений для вже оголошених поставок. Експерти його міністерства неодноразово повідомляли, що потреба українців у додаткових боєприпасах і запчастинах до вже поставлених систем озброєнь є надзвичайно високою.

У зв'язку з цим Пісторіус закликав міністра фінансів Крістіана Лінднера з'ясувати, як вивільнити додаткові кошти на поточний рік. Оскільки він не отримав від нього позитивних сигналів, він доручив своїм плановикам шукати шляхи економії у власному бюджеті. Формально, 397 млн євро тепер перетечуть з оборонного бюджету в індивідуальний план, з якого буде оплачуватися військова підтримка України. У внутрішній службовій записці Міноборони підкреслило, що "ніяких нових, додаткових бюджетних коштів не потрібно" для нового пакета озброєнь.

Аргументація поспішних перестановок ілюструє, наскільки драматичною вважається ситуація в Україні. У внутрішньому документі йдеться про те, що "значне зростання бойової потужності російських збройних сил" робить поставки нових озброєнь необхідними. На відміну від українців, росіяни зараз у змозі "з надлишком компенсувати свої кадрові та матеріальні втрати" завдяки переходу на воєнну економіку, а також збільшення поставок зброї з Ірану та Північної Кореї дається взнаки.

У документі описано, де українці наразі мають найбільші проблеми. Наприклад, українській армії терміново потрібні безпілотники, стійкі до російських систем глушіння. Так само необхідно посилити український спецназ, щоб він міг "знищувати російську протиповітряну оборону в чутливих точках" і атакувати стратегічно важливі об'єкти в тилу ворога.

Безперервне постачання запасних частин також є важливим, оскільки в іншому випадку існує ризик "високого рівня відмов" систем озброєння, що постачаються Німеччиною, таких як Panzerhaubitze2000 або бойові танки Leopard. Міністерство оборони сподівається, що існуючі ремонтні майстерні в сусідніх з Україною країнах можуть бути належним чином обладнані принаймні до кінця року.

Влітку німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.