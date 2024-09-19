Зеленський наступного тижня зустрінься з Байденом, Харріс та Трампом

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Сполучені Штати Америки.﻿﻿ З посиланням на речника Зеленського Сергій Нікіфоров, повідомляє Українська правда.

"Президент України серед іншого виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, проведе на полях Генасамблеї двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

Володимир Зеленський проведе зустріч із Президентом США Джозефом Байденом, щоб представити йому План перемоги. Глава Української держави розраховує обговорити деталі цього Плану, а також підтримку України з боку Сполучених Штатів у її боротьбі заради свободи" , - сказал он.

Крім того, глава держави планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м Президентом США Дональдом Трампом.