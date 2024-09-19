На Курщину удалось отвлечь 40 тысяч россиян - Зеленский

Президент Володимир Зеленський повідомив, на Курський напрямок вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових.﻿﻿ З посиланням на звернення Зеленського, повідомляє Українська правда.

"І окремо – операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є й поповнення обмінного фонду для нас, для України. Все це – важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні. Я дякую всім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту, кожному командиру за хоробрість" , - сказав він.

Також Зеленський повідомив про низку нарад з військовим керівництвом. На них формували наповнення для перемовин із партнерами, зокрема, щодо Донеччини.