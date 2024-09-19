На Курщину вдалося відволікти 40 тисяч військових РФ - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, на Курський напрямок вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. З посиланням на звернення Зеленського, повідомляє Українська правда.
"І окремо – операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є й поповнення обмінного фонду для нас, для України. Все це – важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні. Я дякую всім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту, кожному командиру за хоробрість", - сказав він.
Також Зеленський повідомив про низку нарад з військовим керівництвом. На них формували наповнення для перемовин із партнерами, зокрема, щодо Донеччини.
"Зараз Силам оборони України вдалося зменшити штурмовий потенціал окупанта на Донеччині. Ситуація залишається вкрай складною, важкі бої щоденно – Курахівський напрямок, Покровський", - сказав голова Української держави.