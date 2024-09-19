Зеленський заявив про підготовку до важливих перемовин з європейськими партнерами

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення анонсував важливі перемовини з європейськими партнерами, зокрема з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє Новое время.

«Зараз, перед зимовим сезоном та й загалом цієї особливо вагомої осені, у нас багато питань, які критично впливають на Україну, на життя наших людей. Зрозуміло, енергетика — це нагальний пріоритет. Фронт — незмінний пріоритет. Це постачання та спільне виробництво зброї. Політична взаємодія — ми вже почали перемовини щодо вступу України у Євросоюз, і процес перемовин має бути таким активним, який справді зміцнює всю європейську систему» , — сказав президент.

Президент також наголосив на важливості питання заморожених російських активів, які мають бути спрямовані на захист України.

За його словами, вже ухвалено рішення про виділення 50 мільярдів євро з російських активів на підтримку України, і наразі потрібен механізм для його реалізації.

19 вересня ЄС уже спрямував EUR400 млн із доходів від заморожених російських активів для допомоги українській оборонній промисловості, і цю підтримку буде продовжено.