Україна вперше долучилась до навчань НАТО з протидії БПЛА

У Нідерландах з 10 до 20 вересня тривають навчання НАТО з тестування систем захисту від безпілотників, до яких вперше долучились представники України. Про це заявила пресслужба Альянсу, повідомляє Новое время.

У щорічних навчаннях НАТО з перевірки технічної сумісності систем боротьби з безпілотними літальними апаратами (C-UAS TIE) взяли участь понад 450 учасників із 19 країн-членів НАТО, а також представники трьох країн-партнерів.

В Альянсі зазначили, що було випробувано понад 60 систем і технологій протидії дронам, таких як датчики, системи наведення безпілотників на безпілотники, глушилки і кіберперехоплювачі, в реальних умовах.

Участь України у навчаннях є складовою Дорожньої карти інноваційного співробітництва між Україною та НАТО, яка була затверджена сторонами під час саміту у Вашингтоні в липні 2024 року.