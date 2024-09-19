В ЄС заявили, що примусово депортувати українців мобілізаційного віку неможливо

Профільна єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався б на їхній статі, віці, військовозобов’язаності, неможливе, повідомляє Радіо Свобода.

«Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист (документ, що регулює статус українських біженців на території ЄС - ред.)» , – зауважила в інтерв’ю єврокомісарка.

На уточнювальне запитання Радіо Свобода, чи ЄС допоміг би Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

«Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС» , ­– наголосила Йоганссон.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода