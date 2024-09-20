У Києві погіршилось повітря: у КМДА назвали причину та дали поради

Від ранку 20 вересня у Києві погіршився стан повітря через пожежі в екосистемі області – чути сильний запах гару. Влада радить не провітрювати приміщення і обмежити тривале перебування на вулиці, повідомляє Українська правда.

"Станом на 7:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області" , – повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

За даними ДСНС, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі Київської області. До поліпшення ситуації зі станом повітря влада рекомендує: