У Києві погіршилось повітря: у КМДА назвали причину та дали поради
Від ранку 20 вересня у Києві погіршився стан повітря через пожежі в екосистемі області – чути сильний запах гару. Влада радить не провітрювати приміщення і обмежити тривале перебування на вулиці, повідомляє Українська правда.
"Станом на 7:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області", – повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).
За даними ДСНС, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі Київської області. До поліпшення ситуації зі станом повітря влада рекомендує:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.