Уночі "Шахед" долетів до Львівщини, через уламки сталася пожежа – ОВА

Сили Протиповітряної оборони ПвК "Захід" знищили один російський ударний безпілотник у Львівській області – внаслідок падіння уламків в одному з сіл виникла пожежа. Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, повідомляє Українська правда.

"Унаслідок падіння уламків БпЛА близько 04:30 виникла пожежа в одному зі сіл нашої області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 пожежників та 4 одиниці спецтехніки" , – йдеться в повідомленні.

Через ворожу атаку пошкоджені три автомобілі (1 вантажний та 2 легкових), у житлових будинках неподалік вибиті вікна. Але, за попередніми даними, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, Росія увечері 19 вересня запустила на територію України групи ударних безпілотників типу Shahed.

Під час оголошеної повітряної тривоги в Рівному на світанку 20 вересня було чути звук вибуху.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО в місті.

Також ППО працювала в районі Черкас.