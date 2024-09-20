У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

1 340 загарбників, 39 ББМ, 35 артилерійських систем та 20 танків відмінусували Сили оборони України за минулу добу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.09.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 639 480 (+1 340) осіб,

танків – 8 725 (+20) од,

бойових броньованих машин – 17 132 (+39) од,

артилерійських систем – 18 212 (+35) од,

РСЗВ – 1189 (+0) од,

засобів ППО – 949 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 469 (+52) од,

крилатих ракет – 2 593 (+1) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24 898 (+59) од,

спеціальної техніки – 3 115 (+6) од.

Дані уточнюються.