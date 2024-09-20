У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
1 340 загарбників, 39 ББМ, 35 артилерійських систем та 20 танків відмінусували Сили оборони України за минулу добу, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 639 480 (+1 340) осіб,
- танків – 8 725 (+20) од,
- бойових броньованих машин – 17 132 (+39) од,
- артилерійських систем – 18 212 (+35) од,
- РСЗВ – 1189 (+0) од,
- засобів ППО – 949 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 469 (+52) од,
- крилатих ракет – 2 593 (+1) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 898 (+59) од,
- спеціальної техніки – 3 115 (+6) од.
Дані уточнюються.