Пентагон: США мають намір використати всі гроші, виділені на допомогу Україні

Міноборони США працює з Конгресом, аби забезпечити продовження терміну президентських повноважень щодо виділення всіх залишкових коштів на військову підтримку України після завершення фінансового року. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Укрінформ.

"Ми дійсно плануємо використати суму, виділену в межах повноважень (для України – ред.)" , - сказала представниця оборонного відомства США.

Вона повідомила, що адміністрація працює з Конгресом, аби продовжити дію повноважень після завершення фінансового року, який спливає наприкінці вересня. У цьому зв’язку Сінгх запевнила, що уряд має намір "використати кожен долар і кожен цент".

За її словами, наразі залишилося $5,8 млрд невикористаної суми в межах президентських повноважень для України.

Водночас, зазначила заступниця речника, Міноборони США не може надавати військову допомогу зараз, оскільки не має чим відновити запаси, необхідні для підтримання рівня власної боєготовності. Вона нагадала, що тривалий час, поки Конгрес ухвалював масштабний пакет допомоги Україні, Пентагон не міг поповнити свої запаси.

Сінгх також запевнила, що в Конгресі зберігається двопартійна згода стосовно забезпечення підтримки для України.

Нагадаємо, поточний фінансовий рік у США завершується 30 вересня. Аби невитрачені цільові кошти могли бути використані після цього періоду, необхідно, щоб Конгрес ухвалив відповідну резолюцію. Водночас у випадку з Україною існує інший спосіб перенести фінансування на наступний період. Для цього державний секретар США має сповістити Конгрес за відповідною процедурою.