Ізраїль міг готувати підрив пейджерів у Лівані 15 років – ABC

Ізраїль протягом, щонайменше, 15 років міг планувати операцію із підриву пейджерів у Лівані через підставні компанії. Про це йдеться в повідомленні телеканалу ABC News із посиланням на співрозмовників у американській розвідці, повідомляє Європейська правда.

Співрозмовники стверджують, що Ізраїль причетний до виробництва пристроїв зв'язку, які здетонували у різних районах Лівану.

За їхніми словами, у плануванні атаки брали участь підставні компанії, де ізраїльські розвідники та їхні активи прикривали легальну компанію, яка виробляла пейджери. Деякі з працівників не знали, на кого вони насправді працювали.

Журналісти зазначили, що однією з таких організацій була зареєстрована в Будапешті BAC Consulting, яка за контрактом мала виробляти пейджери під брендом тайванської компанії Gold Apollo.

Однак, представник угорського уряду заявив телеканалу, що цих пристроїв в Угорщині не було, а BAC Consulting була лише "торгівельним посередником" і не робила нічого на території країни.

У Лівані 17 і 18 вересня дистанційно підірвали пейджери та інші засоби зв’язку, які використовує ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла". У результаті загинули щонайменше 37 людей і майже три тисячі отримали поранення.

Раніше в Угорщині вже спростували інформацію про те, що пейджери для "Хезболли" нібито виготовила угорська компанія BAC Consulting.

Напередодні повідомлялося, що спецслужби в Болгарії та Норвегії розпочали розслідування за фактом можливої причетності до виробництва пейджерів, якими користувались представники воєнізованого угруповання "Хезболла" в Лівані та які були підірвані цього тижня.