Стан повітря у Києві може покращитися через кілька годин – "Ліси України"

Фахівці прогнозують покращення стану повітря у Києві через кілька годин, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило державне підприємство "Ліси України" у Facebook.

"Якість повітря суттєво погіршилась, індекс забруднення зріс до 150 пунктів. Рекомендуємо обмежити перебування на вулиці, особливо людям з хронічними захворюваннями. Фахівці прогнозують покращення ситуації через декілька годин".

На підприємстві стверджують, що на їхніх територіях на Київщині всі пожежі ліквідовано: мовляв, смог у столиці виник з інших причин.

Найбільші осередки на цьому тижні були в Іванківській та Вищедубечанській філіях. Загальна площа ліквідованих пожеж склала 202 гектари.

Проте не виключено займання на ділянках інших лісокористувачів поблизу столиці, зазначають у ДП.

Також зранку 20 вересня працівники Бориспільської філії ДП "Ліси України" виявили нове займання. Причина – робота протиповітряної оборони по ворожих дронах, кажуть "Ліси України".

"Пожежу локалізували на площі 0,10 га. Ситуація під контролем, загрози лісам немає" , – додають там.

Що передувало:

КМДА попередила, що від ранку 20 вересня у Києві погіршився стан повітря через пожежі в екосистемі області – чути сильний запах гару. Влада радить не провітрювати приміщення і обмежити тривале перебування на вулиці.