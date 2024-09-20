Кадиров звинуватив Маска у відключенні його Tesla Cybertruck

Лідер Чечні Рамзан Кадиров звинуватив відомого мільярдера та генерального директора Tesla Ілона Маска у дистанційному вимкненні його автомобіля Tesla Cybertruck, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив правитель Чечні Рамзан Кадиров в Telegram.

У четвер 19 вересня Кадиров повідомив, що автомобіль, який "чудово" проявив себе в у війні проти України, був дистанційно відключений компанією Tesla. За його словами, автомобіль довелося відбуксирувати з лінії фронту.

Жодних підтверджень використання автомобілів Cybertruck на полі бою в Україні немає.

"Дуже негарно вчинив Ілон Маск.

Дарує від душі дорогі подарунки, а потім віддалено їх відключає.

Не по-чоловічому це. Довелося відбуксирувати залізного коня. Ну як так, Ілоне? Хіба так робиться?"

Пізніше Кадиров опублікував нове відео, на якому показав, як декілька Tesla Cybertruck, обладнані кулеметами, разом із військовими на цих авто рухаються лісовими дорогами, нібито тимчасово окупованими територіями України.

Передісторія:

У серпні Кадиров опублікував відео, де він за кермом автомобіля Cybertruck проїжджає територією свого палацу.

На цей транспортний засіб встановили кулеметну башту. Сам глава Чечні одягнув на себе патронташ і почав позувати на фоні кулемета.

Тоді Кадиров заявив, що автомобіль відправлять на Донбас на війну проти України, а також про те, що чекає нових розробок від Маска для війни.

Ілон Маск заперечив, що дарував Кадирову автомобіль.