Міненерго: Через обстріли знеструмлювалися споживачі у п'яти областях

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Водночас в Одеській області через технологічні порушення вимикалось обладнання на одній із підстанцій, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 33 777 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими 496 населених пунктів.