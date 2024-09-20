У Німеччині зафіксували рекордну кількість біженців

В даний час у Німеччині зареєстровано 3,5 млн іноземців у статусі біженця, претендента на отримання притулку або відкинутого кандидата на отримання притулку, що залишається в країні, оскільки його депортація зараз неможлива. Це – новий максимальний показник. Про це пише газета Neue Osnabrücker Zeitung із посиланням на дані Центрального регістру іноземців у ФРН, повідомляє Deutsche Welle.

До кінця першої половини 2024 року в Німеччині проживало 3,48 млн осіб, які належать до однієї з трьох категорій іноземців, які претендують на притулок з гуманітарних причин, зазначено у документі. Це на 60 тисяч більше, ніж наприкінці 2023 року. Востаннє подібний показник був зафіксований у Німеччині у 1950-і роки, випливає з відповіді уряду ФРН на запит фракції Лівої партії у бундестазі, який опинився у розпорядженні журналістів.

Зазначається, що серед інших у регістрі враховано 1,18 млн українських біженців. Їхня кількість зросла з кінця 2023 року на 45 тисяч осіб.

Тим часом кількість іноземців, які підлягають висилці з Німеччини, трохи зменшилася. За даними на середину 2024 року, їх було 226 882 особи, тоді як наприкінці 2023 року – на 15 760 осіб більше. При цьому 80,5% іноземців, які не мають права на статус біженця в Німеччині, тимчасово залишаються тут на тій підставі, що ситуація на їхній батьківщині не дає змоги здійснити негайну депортацію, уточнюється у статті.