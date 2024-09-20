Очільниця Єврокомісії підтвердила надання України 35 млрд євро кредиту

Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 млрд доларів з використанням заморожених активів РФ. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Європейська правда.

За її словами, безперервні російські атаки демонструють, що Україна потребує постійної підтримки з боку ЄС.

"Європейська Комісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7. Це ще один значний внесок ЄС у відновлення України" , – зазначила фон дер Ляєн.

ЗМІ раніше повідомляли﻿, що Євросоюз планує все ж забезпечити новий кредит для України розміром від 20 млрд до 40 млрд євро до кінця 2024 року незалежно від участі США – після того, як із погодженим G7 планом кредиту на 50 млрд доларів з використанням заморожених активів РФ виникли проблеми.

Нагадаємо, йдеться про план кредиту для України обсягом 50 млрд доларів, узгоджений лідерами G7, який буде погашатися за рахунок прибутку від інвестування заморожених російських активів. Проте після того між ЄС і США залишилися розбіжності щодо деталей.

Раніше неофіційно повідомляли, що зростаюча популярність кандидатки в президенти США Камали Гарріс знизила перспективи швидкого узгодження умов надання Україні кредиту в розмірі 50 млрд доларів.