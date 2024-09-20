Сибіга розкрив деталі домовленостей з Румунією, Словаччиною та Молдовою

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив нові деталі домовленостей за підсумками своїх візитів до Румунії, Словаччини та Молдови, повідомляє Європейська правда.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Андрій Сибіга зазначив, що домовленість про розширення консульської присутності та відкриття нових генконсульств України є не лише з Румунією, а й зі Словаччиною.

Також з Румунією досягли домовленості про можливість спільного прикордонного контролю з Румунією, щоб спростити процедури.

"Домовилися про проведення спільного засідання урядів України та Румунії, з перспективою розширення формату до тристороннього за участю Молдови.

Зі Словаччиною міжурядові консультації намічені на початок жовтня і ми ретельно до них готуємося. На таких міжурядових засіданнях фіналізуємо важливі практичні проєкти у сферах економіки, торгівлі, логістики, транспорту, енергетики, захисту прав громадян", – зазначив міністр закордонних справ.

"Є і домовленості, які відчує ворог і які стануть публічними згодом. Є підтвердження нових пакетів допомоги. Є підтримка українських ініціатив, зокрема конкретних фінансових внесків у Grain From Ukraine", – додав Андрій Сибіга.

Нагадаємо, свої перші закордонні візити Сибіга здійснив цього тижня до Бухареста, Братислави і Кишинева. Після зустрічей у Братиславі він провів першу зустріч також з очільником МЗС Австрії Александром Шалленбергом.

Під час зустрічі у Братиславі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо та главою МЗС Юраєм Бланаром Сибіга запропонував укласти двосторонню безпекову угоду.