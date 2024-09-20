Зеленський: Україна використає кредит від ЄС на енергетику та закупівлю зброї

Президент України Володимир Зеленський розповів, як українська сторона планує витратити наданий Єврокомісією кредит у розмірі 35 мільярдів євро. Про це він сказав на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, повідомляє Європейська правда.

За його словами, передусім надані ЄС кредитні кошти будуть витрачені на енергетику.

"Ці 35 мільярдів ми будемо витрачати передусім на енергетику, на захист, на бомбосховища для дітей в школах, садочках, університетах – це великий дефіцит для нас" , – зазначив Зеленський.

Крім того, Зеленський заявив, що ці гроші будуть використані для придбання зброї передусім українського виробництва, зокрема, далекобійні дрони і ракети.

"Частину цих коштів ми готові витрачати і на протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі" , – додав він. ﻿

Раніше фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 млрд доларів з використанням заморожених активів РФ.

За її словами, Україна сама вирішуватиме, як краще використовувати надані ЄС кошти.

Нагадаємо, йдеться про план кредиту для України обсягом 50 млрд доларів, узгоджений лідерами G7, який буде погашатися за рахунок прибутку від інвестування заморожених російських активів.