В Україні запрацював Офіс оборонних інновацій, створений спільно з ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкрила, що Офіс оборонних інновацій у Києві, створення якого анонсували на початку року, вже почав роботу. Про це вона сказала на брифінгу у Києві, повідомляє Європейська правда.

"Наш офіс обо ﻿﻿ ронних інновацій вже є і працює – з персоналом ЄС тут, у Києві, з командою підтримки у Брюсселі" , – заявила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що Офіс оборонних інновацій задумали як хаб, який "створить міст" між українською та європейською оборонною промисловістю і дозволить обмінюватися досвідом.

"Це буде на користь Україні, але також на користь і нам, тому що оборонна промисловість України – одна з передових. Тож я дуже розраховую на поглиблення нашої співпраці у цій сфері ще до того, як Україна вступить до ЄС" , – сказала президентка Єврокомісії.

Вперше про створення Офісу оборонних інновацій фон дер Ляєн оголосила ще в лютому.

У травні в Єврокомісії заявили, що робота над його створенням вже почалася.