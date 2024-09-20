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В Україні запрацював Офіс оборонних інновацій, створений спільно з ЄС

В Україні запрацював Офіс оборонних інновацій, створений спільно з ЄС
Фото: en.wikipedia.org

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкрила, що Офіс оборонних інновацій у Києві, створення якого анонсували на початку року, вже почав роботу. Про це вона сказала на брифінгу у Києві, повідомляє Європейська правда.

"Наш офіс обо﻿﻿ронних інновацій вже є і працює – з персоналом ЄС тут, у Києві, з командою підтримки у Брюсселі", – заявила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що Офіс оборонних інновацій задумали як хаб, який "створить міст" між українською та європейською оборонною промисловістю і дозволить обмінюватися досвідом. 

"Це буде на користь Україні, але також на користь і нам, тому що оборонна промисловість України – одна з передових. Тож я дуже розраховую на поглиблення нашої співпраці у цій сфері ще до того, як Україна вступить до ЄС", – сказала президентка Єврокомісії.

Вперше про створення Офісу оборонних інновацій фон дер Ляєн оголосила ще в лютому. 

У травні в Єврокомісії заявили, що робота над його створенням вже почалася.

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