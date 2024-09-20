Зеленський відповів, чи має Україна план "Б", якщо Байден не підтримає перший

Україна ніколи не мала плану "А" щодо перемоги у війні з Росією. Попередній план був направлений на те, щоб не допустити повномасштабного вторгнення, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Що стосується нашого плану. Мені вчора журналіст поставив одне запитання і сказав: а що буде, якщо президент Байден не підтримає ваш план? Чи є у вас план "Б"? Я відверто абсолютно відповів, що ми уже в плані "Б". Ми в ньому живемо і боремося", - сказав президент.

Як пояснив Зеленський, Україна ніколи не мала плану "А", бо попередній план був не допустити повномасштабного вторгнення Росії.

"План "А" був посилити Україну зброєю і превентивно санкціонувати РФ, щоб вона боялася навіть думки про повномасштабне вторгнення. Тому ми вже в цьому плані існуємо і живемо", - додав глава держави.

План перемоги України

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила план перемоги у війні з Росією.

Як неодноразово наголошував глава держави, план України представлять президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Найімовірніше, це станеться наступного тижня, коли Зеленський поїде до США на Генеральну Асамблею ООН.

Зеленський також заявив, що план перемоги розрахований на рішення, які повинні статися починаючи з жовтня до грудня.