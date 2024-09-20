YouTube тестує показ реклами під час паузи

YouTube почне показувати рекламу на екрані програвача, коли відео буде стояти на паузі. Функція отримала велику популярність серед рекламодавців під час тестування. Про це пише The Verge, повідомляє Mezha Media.

Тестування почалося ще у 2023 році з обмеженим вибором рекламодавців. У квітні цього року головний комерційний директор Google Філіп Шиндлер повідомив, що новий формат реклами став великим хітом серед рекламних фірм і прибутковим для Google.

Деякі користувачі Reddit вже побачили нову рекламу під час паузи.

YouTube стверджує, що реклама під час паузи насправді призначена для того, щоб компанія могла запропонувати вам “менш переривчастий” процес користування, але чи замінить вона звичайну рекламу, компанія не уточнює.