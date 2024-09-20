У Міноборони розповіли, скільки добровольців приєднуються до Сил оборони через рекрутинг

Уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомив, що щомісяця через рекрутингові центри до Сил оборони України долучаються в середньому 6 500 добровольців.﻿﻿ З посиланням на дані Міноборони, повідомляє Українська правда.

"Показники рекрутингу в Cили оборони зростають з місяця в місяць. В середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців. Саме люди є основою Сил оборони, і Центр надає можливість стати до їх лав. Наші рекрутери готові надавати консультації та допомагати кожному знайти своє місце в армії" , - заявили у міністерстві.

Також Бежевець зазначив, що в Україні відкрито понад 10 тисяч вакансій у Силах оборони, включно з позиціями кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА та медиків. Рекрутуватися можна до будь-яких підрозділів: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ та Держприкордонслужби.

За його словами, вже понад 17 тисяч громадян по всій Україні звернулися до мережі рекрутингових центрів. Усі вони отримали фахову консультацію від цивільних рекрутерів, які пройшли спеціальне навчання.