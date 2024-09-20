Оголошена масштабна тривога через зліт носія "Кинджалів" МіГ-31К

Майже на всій території України оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.﻿﻿ З посиланням на онлайн мапу тривог України та Повітряні сили ЗСУ, повідомляє Українська правда.

Станом на 21:30 у стані тривоги всі області країни, окрім Чернігівщини.

За даними ПС, по всій території України існує ракетна небезпека через зліт у Росії винищувача МіГ-31К, призначеного для ударів гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

Повітряні сили повідомили також, що на Дніпропетровщину рухається "швидкісна ціль", а на Херсонщині група дронів рухається у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.