Лавров заявив, що РФ "цілком готова" до конфлікту з НАТО в Арктиці
Росія «повністю готова» до конфлікту з НАТО в Арктиці, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Про це пишуть пропагандисти з ТАСС, повідомляє Новое время.
«Ми бачимо, що НАТО активізує навчання, пов’язані з можливими кризами в Арктиці», — заявив глава МЗС країни-агресора.
Він додав, що Росія нібито повністю готова «захищатися».
«Наша країна повністю готова захищати свої інтереси у військовому, політичному і з точки зору оборонних технологій», — додав він.
Видання Politico зазначає, що слова Лаврова — черговий раунд російського брязкання зброєю. Він заявив, що Арктика не є територією НАТО, і такі неарктичні країни, як Китай та Індія, також мають там свої інтереси.
Арктика — найпівнічніша точка Землі, що включає територію восьми країн: Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії, Канади, США, Ісландії та Росії. Усі країни, крім Росії, є членами НАТО.