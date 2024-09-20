Росія «повністю готова» до конфлікту з НАТО в Арктиці, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Про це пишуть пропагандисти з ТАСС, повідомляє Новое время.

«Ми бачимо, що НАТО активізує навчання, пов’язані з можливими кризами в Арктиці» , — заявив глава МЗС країни-агресора.

Він додав, що Росія нібито повністю готова «захищатися».

«Наша країна повністю готова захищати свої інтереси у військовому, політичному і з точки зору оборонних технологій» , — додав він.

Видання Politico зазначає, що слова Лаврова — черговий раунд російського брязкання зброєю. Він заявив, що Арктика не є територією НАТО, і такі неарктичні країни, як Китай та Індія, також мають там свої інтереси.

Арктика — найпівнічніша точка Землі, що включає територію восьми країн: Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії, Канади, США, Ісландії та Росії. Усі країни, крім Росії, є членами НАТО.