Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: є загиблі та поранені

Вночі 21 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг, убили щонайменше трьох людей, поранили трьох, серед яких діти, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Триває ліквідація наслідків ракетної атаки по житловому сектору міста.

Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених, в тому числі діти. Можуть ще бути люди під завалами".

Вілкул зазначив, що до ліквідації наслідків залучені всі рятувальні, комунальні та медичні служби.

У місті розгортають штаб допомоги.

Оновлено: Пізніше Вілкул повідомив про третю загиблу, яка померла в автомобілі швидкої допомоги.

Лисак зазначив, що серед загиблих є дитина.

Пряма мова Лисака:

"Хлопчику, якого вбили росіяни у Кривому Розі, було 12 років.

Ракетний удар обірвав життя й двох жінок – 75 і 79 років".

"Ще троє людей постраждали. Це 17-річний хлопець і чоловіки 31 і 50 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості".

"Зайнялися 2 приватні будинки – пожежі рятувальники приборкали.

Понад два десятки осель пошкоджені, ще 2 – зруйновані. Понівечені й школа, гараж та авто".