Ситуація на фронті: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних ударів, застосувавши шість ракет, 73 авіаудари, запустили 108 КАБів. Крім цього, здійснив 5 300 обстрілів, 215 з них – із РСЗВ, повідомляє Ділова столиця.

Оперативну інформацію станом на 08:00 21 вересня 2024 щодо російського вторгнення оприлюднили в Генштабі ЗСУ.

Розпочалась 941 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 217 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів, застосувавши шість ракет, 73 авіаційних удари, залучивши 108 КАБів. Крім цього, здійснив 5300 обстрілів, 215 з них – із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яструбине, Іскрисківщина, Хотінь, Павлівка Сумської області; Олександропіль, Старомлинівка, Богоявленка, Часів Яр, Іванівське, Калинівка, Біла Гора, Торецьк та Клебан-Бик Донецької області; Новодарівка та Пятихатки Запорізької області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по скупченнях живої сили противника, уражено два пункти управління, один засіб протиповітряної оборони та сім артилерійських систем окупантів.

На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районі Вовчанська.

За уточненою інформацією на Куп’янському напрямку, за добу окупанти здійснили 19 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка, Кругляківка та Лозова.

На Лиманському напрямку наші війська відбили десять атак загарбників поблизу Чернещини, Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Тернів та Зарічного. Основні зусилля ворог направляв у бік Невського, де провів ще вісім атак.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито один штурм поблизу Виїмки.

За підтримки авіації на Краматорському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону в районах Часового Яру, Калинівки, Іванівського та Білої Гори.

Неподалік населених пунктів Дачне, Торецьк та Щербинівка на Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак.

Наші захисники відбили 36 ворожих штурмів на Покровському напрямку різної інтенсивності в районах населених пунктів Зелене Поле, Маринівка, Красний Яр, Воздвиженка, Новоторецьк, Миролюбівка, Гродівка, Червоне, Селидове та Новогродівка.

Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах Цукурине, Желанне Перше, Георгіївка, Гірник, Дальнє, Олександрівка, Катеринівка та Костянтинівка, де окупанти 58 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки – провів за добу 21 штурм.

За підтримки авіації агресор 18 разів на Времівському напрямку атакував українські позиції в районах Вугледару, Пречистівки, Новодарівки та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбулось шість бойових зіткнень неподалік Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки.

Три атаки окупантів не мали успіху на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В Курській області з початку за минулу добу авіація ворога завдала 22 авіаудари, скинувши при цьому 25 керованих авіабомб по території РФ.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати загарбницьким військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в глибокому тилу.

Загалом, минулої доби українські захисники знешкодили 1 440 російських загарбників. Також ворог втратив 21 танк, 38 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 92 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 68 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки.