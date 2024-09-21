Зеленський пояснив, чому Україні терміново потрібна далекобійна зброя

Україна не може просто говорити про можливість використовувати ракети ATACMS, оскільки вже пізно. РФ відтягує цілі вглиб країни, тому Україна потрібна далекобійна зброя, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента України Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами.

Він зазначив, що Україна просила далекобійну зброю, оскільки росіяни наступають виключно за однією методикою - знищують все керованими авіабомбами. Через це українським захисникам доводиться відходити, окупанти артилерією добивають і руйнують позиції, а потім захоплюють їх.

"Сьогодні ми не можемо говорити про просто можливість використовувати нам ATACMS. Чому? Бо пізно. Вони пересувають літаки на інші аеродроми. Підготували майданчики для своєї зброї, щось відтягнули на 300+ кілометрів. Так, багато речей тактичних є на цій відстані, і нам потрібна далекобійна зброя. Але вони багато чого перетягнули туди. Тому й треба говорити сьогодні про серйозні рішення", - заявив Зеленський.

Стратегія партнерів щодо постачання зброї

Президент зазначив, що у Росії є 30 ключових радянських заводів, які виробляють ту чи іншу зброю і техніку. Вони збільшують виробництво, обходячи санкції. Тим часом в Європі близько 42 заводи.

"Росія виробляла в цьому 2024 році менше, ніж виробляє Європа. А Україна отримала менше, ніж має Росія. Тобто Європа запустила весь свій організм, виробляє в півтора раза більше, ніж Росія, а Україна отримала менше, ніж має Росія", - сказав глава держави.

Він наголосив, що Україні у 2024 році потрібні швидкі рішення, бо потім буде важче, оскільки на повну будуть працювати ці 30 російських заводів. Вони, ймовірно, будуть виробляти стільки ж або більше, ніж виробляє Європа.

"А Росія буде мати більше уже 25-му році. Ми дивимось на Північну Корею, на Іран, які теж активно виробляють і дають Росії зброю. Це все дуже небезпечно і веде до поляризація світу", - додав президент.

Далекобійність для України

"У нас є далекобійна зброя. Але не в тій кількості, яка нам потрібна, скажімо так. Але, тим не менш, цей пакет в нас є - Storm Shadow, ATACMS, SCALP. Але ні Америка, ні Велика Британія не давали нам дозвіл на використання цієї зброї на території Росії, по будь-яких цілях на будь-яку відстань. Ми не застосовували далекобійну зброю на території Російської Федерації", - сказав Зеленський.

На думку президента, партнери не дають дозвіл на застосування далекобійної зброї, бо бояться ескалації.

"Багато різних факторів, хтось про щось говорить, хтось з кимось домовляється, для когось це дійсно ескалація. Думаю, Байден сьогодні дійсно отримує інформацію від свого оточення, що може бути ескалація. Але, і це важливо, не все його оточення так вважає. І це вже досягнення, що не все його оточення так вважає", - пояснив глава держави.

Обмеження на використання зброї

Нагадаємо, партнери надали Україні далекобійну зброю, йдеться про ракети Storm Shadow, ATACMS, SCALP.

Проте деякі країни встановили обмеження на використання зброї Україною, зокрема США та Британія. Україна закликає скасувати обмеження, щоб використовувати далекобійні ракети для ударів по території Росії.

Це питання обговорювали у Києві держсекретар США та глава МЗС Британії з президентом Володимиром Зеленським. Також глава держави може обговорити це питання з президентом США Джо Байденом наступного тижня, коли відвідає США.

Видання The Guardian повідомляло, що США та Британія вже прийняли відповідне рішення про українські удари по Росії, але не оголошують його.