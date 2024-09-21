Зеленський: "План перемоги" буде доступний усім країнам, його має бачити і Росія

План перемоги України буде доступний усім країнам. Його має бачити і Росія, як і бути на другому саміті миру, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента України Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами 20 вересня.

"Ми заявили, що готові бачити Росію на другому саміті миру, тому що всі наші союзники, включаючи найближчих, які на нашому боці і завжди проти російської агресії - всі сказали, що Росія повинна бути на другому саміті. Бо воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни", - сказав Зеленський.

Наразі, за його словами, Україна активно працює надпланом перемоги, три пункти якого уже підготовлені, зустрічі в онлайн форматі відбулись.

"Ще будуть зустрічі офлайн і онлайн. І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити у будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, бо буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміло їх реакція на конкретику, а не просто взагалі - ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну. Хоча я вважаю, на сьогодні вони саме так і хочуть, просто продовжувати", - запевнив президент.

Крім цього Зеленський зазначив, що план перемоги передбачає швидкі і конкретні кроки стратегічних партнерів України упродовж із сьогодення до кінця грудня.

"Конкретні дії, які залежать виключно від партнерів, і вже ніхто мені не скаже, що це залежить від російської сторони. План просто є мостом до саміту миру і до будь-якого етапу закінчення війни. Міст, який посилює Україну. Посилює її політично, з точки зору зброї, і в розумінні того, яким буде наше майбутнє після війни. План буде презентований президенту Байдену, кандидатам в президенти США і всім іншим партнерам. На мою думку, план буде відкритий всім, в тому числі, суспільствам в різних країнах. І Росія повинна його бачити. Тому що цей план посилює Україну. І вони мають про це знати", - констатував глава держави.

Які кроки передбачає план перемоги

Зеленський також описав пункти, які передбачає план перемоги України.

"По-перше, однозначне місце України в безпековій архітектурі світу. Друге, без деталей, але Курська операція є саме частиною плану, її другого пункту. Третій пункт пов'язаний із конкретним зміцненням України щодо зброї. Далі пункт, пов'язаний з економікою. Скажімо так, наш спільний економічний розвиток. Ще пункт, пов'язаний не з економікою, а скажімо так, з економією в майбутньому. Тобто сьогодні ви нам допомагаєте в реалізації цього плану, а у майбутньому Україна зекономить вам багато вашого ресурсу", - перелічив президент.

Другий саміт миру та план перемоги Зеленського

Нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував план перемоги України у війні. Буквально нещодавно повiдомлялось, що план перемоги президента України Володимира Зеленського потрібний для примусу РФ до переговорів, причому на умовах Києва.

Буквально 18 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України готовий і його першим побачить президент США Джо Байден. Така вибірковість невипадкова, оскільки документ досить сильно зав'язаний на допомозі США.

Як раніше зазначав глава ОП Андрій Єрмак, другий саміт миру відбудеться після напрацювання спільного мирного плану з 10 пунктів української формули миру. Раніше повiдомлялось, що якщо другий саміт миру пройде до кінця 2024 року, це буде великим досягненням. Водночас висока ймовірність того, що РФ не братиме участі у заході, якщо він відбудеться.