Партизани виявили склади боєприпасів окупантів у Запорізькій області

Партизани знайшли склади окупантів у селі Вишнювате Запорізької області. Там росіяни ховають снаряди, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти виявили розташування складів боєприпасів поблизу населеного пункту Вишнювате", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясували партизани, на місці складських ангарів ЗС РФ обладнали схованку і виставили охорону по периметру.

"Щодня фіксуються величезні обсяги ящиків, що привозяться - вдень і вночі надходять боєкомплекти для постачання військ на передовій", - додали в "АТЕШ".

Важливі об'єкти РФ поблизу фронту

Росія накопичує зброю на складах не тільки в глибині країни, як це було з великим складом у Торопці Тверській області, по якому Сили оборони вдарили 18 вересня, а й поблизу фронту.

Нещодавно партизани знайшли базу росіян у Запорізькій області, що в районі Розівки. Примітно, що село Вишнювате розташоване саме в Розівському районі, який на даний момент окуповано російськими загарбниками.

Зазначимо, через Розівку окупанти проклали логістику, яка забезпечує живою силою та технікою, снарядами Запорізький напрямок фронту, прямуючи часто через Маріуполь.