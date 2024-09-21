Генштаб: Сили оборони знищили тисячі тонн боєприпасів на двох складах у Росії

Сили оборони України уразили два військових арсенали збройних сил РФ, де знаходилися тисячі тонн боєприпасів, в тому числі з Північної Кореї, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.



Уночі на 21 вересня Україна завдала вогневого ураження по арсеналу "Тихорецьк" в Краснодарському краї.

Цей об’єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ.

За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів, зокрема і з КНДР. Атаковано також радіолокаційну станцію "Подльот", що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу.

Окрім цього, Служба безпеки України завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.

Фіксуються пожежа та детонація в районах обох військових арсеналів.

"Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України та інших.

Бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів продовжується".

Нагадаємо: