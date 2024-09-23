Російський авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла

Зросла кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Запоріжжю – станом на ранок відомо про 16 поранених, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, Нацполіція у Telegram.

"13 людей отримали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю: 7 жінок, 5 чоловіків та 15-річний хлопець".

Пізніше він повідомив, що кількість поранених зросла до 16. Четверо з них – госпіталізовані.

"У лікарні в стані середньої тяжкості знаходяться чотири жінки. Інші постраждалі лікуються вдома", – уточнив голова ОВА.

У поліції додали, що окупанти в період з 22:19 до 23:04 22 вересня завдали 7 ударів (попередньо, КАБами) по території обласного центру та району. Ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури.

Станом на 7:00 відомо про пошкодження 13 житлових будинків, 2 навчальних закладів, 5 транспортних засобів.

За словами Федорова, упродовж доби окупанти нанесли 363 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.

Влада отримала 95 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, але минулося без жертв.

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