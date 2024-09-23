У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 330 загарбників та знищили 280 одиниць військової техніки окупантів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.09.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 643 750 (+1 330) осіб,

танків – 8 784 (+16) од,

бойових броньованих машин – 17 252 (+30) од,

артилерійських систем – 18 414 (+81) од,

РСЗВ – 1 197 (+2) од,

засобів ППО – 949 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 699 (+71) од,

крилатих ракет – 2 595 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 102 (+79) од,

спеціальної техніки – 3 145 (+1) од.

Дані уточнюються.