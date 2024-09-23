В ЄСПЛ відповіли, що необхідно для конфіскації російських активів на користь України

Рішення Європейського суду з прав людини важливі для країн Заходу. Вони відкривають шлях для важливих кроків, в тому числі для конфіскації російських активів, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів суддя ЄСПЛ від України Микола Гнатовський.

Як зазначив суддя, ми знаходимося в Європі, наші основні союзники - європейці, західні держави в широкому сенсі слова. Держави, в яких існує верховенство права і які стверджують, що вони власне керуються верховенством права. Вони ухвалюють рішення про те, чи підтримувати Україну, як підтримувати Україну, які вживати дії.

За його словами, коли є відповідні рішення Європейського суду з прав людини, то для них це юридичне підґрунтя для ухвалення рішень про підтримку України, про військову підтримку України. Хоча безпосередньо ЄСПЛ про це не говорить, але це є основа.

"Держави, скажімо, ухвалюють рішення, пов'язані з заморожуванням та арештом російських активів і використанням їх для підтримки України. Рішення ЄСПЛ сприяють створенню юридичної бази, без якої європейські держави далеко не підуть", - сказав він.

Гнатовський вважає, що коли вони мають цю основу, вони значно впевненіше почуваються. І вони завжди можуть своїм опонентам відповідати:

"Ми так діємо, тому що необхідно відновити міжнародне право, а його порушення констатоване компетентним міжнародним судом, в даному випадку - ЄСПЛ".

Російські активи

Нагадаємо, більшість із заморожених російських активів перебувають в Європі. ЄС поки що не ухвалив рішення про конфіскацію цих активів на користь України. Натомість, Києву передаються доходи від цих активів.

Зокрема, Euroclear здійснила перший платіж у розмірі 1,55 млрд євро до фонду допомоги Україні. Клірингова палата утримує 173 млрд євро, пов'язаних із санкціонованими російськими активами, включаючи заморожені активи її центрального банку.

Крім того, ЄС виділить Україні кредит на 35 млрд євро, який буде забезпечений замороженими російськими активами. Києву не потрібно буде віддавати ці гроші.