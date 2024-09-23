ООН застаріла та її авторитет падає: Гутерріш визнав занепад організації

Склад учасників Ради Безпеки ООН і методи роботи організації необхідно реформувати, інакше орган продовжить втрачати довіру, повідомляє Ділова столиця.

Про це генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив під час відкриття Саміту майбутнього в Нью-Йорку.

"Рада Безпеки ООН застаріла, і її авторитет падає. Якщо її склад і методи роботи не буде реформовано, вона зрештою втратить свій авторитет" , – заявив генсек.

За словами генсека, ресурси, які могли б бути корисними, інвестують у смерть і руйнування, а саміт має "витягти багатогранність із прірви".

Геополітичні розбіжності, ядерне позиціонування, розроблення нових видів зброї і театр бойових дій – те, що, за словами Гутерріша, загрожує системі колективної безпеки.

"Ми маємо зробити рішучі кроки до оновлення й реформування міжнародного співробітництва, щоб зробити його більш мережевим, справедливим й інклюзивним – уже зараз" , – сказав Гутерріш.

Як повiдомлялось, Генеральна Асамблея ООН ухвалила "Пакт майбутнього" попри те, що Росія намагалася зірвати голосування.