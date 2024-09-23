У Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря: ситуація по районах

Сьогодні, 23 вересня, станом на 08:00, у Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря. Водночас радіаційний фон у всьому місті - у нормі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Згідно з даними стаціонарних пунктів моніторингу атмосферного повітря, загальний індекс якості повітря дорівнює:

за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г - 76;

за адресою вул. Щусєва, 20 – 78;

за адресою вул. Турівська, 28 - 76;

за адресою проспект Берестейський, 97 - 77;

за адресою вул. Китаївська, 22 - 76;

за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 - 83 ;

; за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 - 78.

Що радять у КМДА

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендується:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Причина погіршення стану повітря

"Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області" , - пише КМДА.

Додамо, за словами завідувача відділу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Анатолія Оперчука, відповідна ситуація склалась через декілька причин, а саме: