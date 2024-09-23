У Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря: ситуація по районах
Сьогодні, 23 вересня, станом на 08:00, у Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря. Водночас радіаційний фон у всьому місті - у нормі, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).
Згідно з даними стаціонарних пунктів моніторингу атмосферного повітря, загальний індекс якості повітря дорівнює:
- за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г - 76;
- за адресою вул. Щусєва, 20 – 78;
- за адресою вул. Турівська, 28 - 76;
- за адресою проспект Берестейський, 97 - 77;
- за адресою вул. Китаївська, 22 - 76;
- за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 - 83;
- за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 - 78.
Що радять у КМДА
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендується:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Причина погіршення стану повітря
"Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області", - пише КМДА.
Додамо, за словами завідувача відділу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Анатолія Оперчука, відповідна ситуація склалась через декілька причин, а саме:
- через горіння торфяників навколо столиці;
- через теплу, суху та безвітряну погоду, що спостерігається впродовж вересня.