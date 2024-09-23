Південна Корея попередила КНДР про можливі військові дії за сміттєві кулі

Південна Корея попередила про можливі військові дії, якщо КНДР продовжить перекидання повітряних куль зі сміттям через кордон. Про це пише Bloomberg, повідомляє Лівий берег.

Остання партія повітряних куль, наповнених сміттям, сьогодні перервала роботу головного південнокорейського міжнародного аеропорту Інчхон більше ніж на півтори години. Це сталося на тлі зростання останніми місяцями напруженості на сильно мілітаризованому корейському кордоні.

"Наші військові вживатимуть суворих військових заходів, якщо повітряні кулі зі сміттям Північної Кореї продовжуватимуть серйозно загрожувати безпеці нашого народу або якщо буде вважатися, що вони перетнули межу" , ‒ йдеться в заяві Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Про які саме заходи йдеться ‒ невідомо.

З кінця травня Північна Корея відправила через кордон понад 5500 повітряних куль, наповнених сміттям ‒ на знак обурення спільними військовими навчаннями Південної Кореї та США.

Повітряні кулі стали неприємністю для Сеула та прилеглих районів, деякі викликали пожежі. Але Південна Корея вирішила їх не збивати через побоювання поширення можливих шкідливих матеріалів або побічної шкоди густонаселеним районам від пострілів. Більшість повітряних куль із Північної Кореї містили макулатуру, недопалку та рештки взуття.

Раніше стало відомо, що 7 жовтня Північна Корея проведе ключове засідання парламенту, основною темою якого буде внесення змін до конституції країни і визнання Південної Кореї "головним ворогом".

У серпні цього року президент демократичної південної частини півострова Юн Сок Йоль запропонував створити консультативний орган для перемовин з КНДР.

Аналітики підрахували, що потенційна війна між Південною Кореєю та КНДР коштуватиме для глобальної економіки вдвічі дорожче, ніж вторгнення Росії в Україну.

Північна Корея погрожує "повним знищенням" ворогів у разі війни.