У Литві відбудуться навчання за участю військових НАТО

У понеділок, 23 вересня, на трьох полігонах Литви розпочнуться міжнародні навчання підрозділів вогневої підтримки "Вогняний грім 2024", повідомляє Європейська правда.

У Збройних силах Литви розповіли, що навчання відбудуться на полігоні імені генерала Сільвестраса Жукаускаса у Швенченському районі (у Пабраді), полігонах у Кайряї (у Клайпедському районі) і в Казлу-Руді.

У навчаннях візьмуть участь артилерійські підрозділи Сухопутних військ Литовської армії, а також військові й військова техніка Сил передового базування НАТО, дислокованого в Литві, і 1 батальйону 82 артилерійського полку США.

За даними військових, на навчаннях тренуватимуть й оцінюватимуть здатність підрозділів ефективно виконувати завдання з ведення вогню із закритих позицій, а також будуть покращувати взаємодію між об'єднаними підрозділами вогневої підтримки союзників.

Під час навчань на полігонах у Кайряї і в Пабраді відбудуться бойові стрільби з литовських і союзних артилерійських систем і мінометів, а на полігоні в Казлу-Руде відбудуться тренування фахівців з управління спільною вогневою підтримкою.

Окрім цього, 24 вересня Військово-морський центр координації морських рятувальних робіт організовує навчання "Штормовий господар 2024", під час яких буде скоординована і проведена масова евакуація екіпажу і пасажирів рятувального судна "Шакяй".

Військові розповіли, що під час навчань буде змодельована катастрофа у Балтійському морі і з корабля буде евакуйовано понад 120 осіб, а в рятувальній операції братимуть участь урядові та неурядові організації.

Нагадаємо, у квітні Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Rheinmetall інвестує понад 180 мільйонів євро у будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві.

У серпні литовський уряд виділив ще 250 млн євро пільгових кредитів для оборонної промисловості з метою залучення більшої кількості інвесторів і розвитку сектору.