"Укренерго" зафіксувало зростання споживання електрики у понеділок
У понеділок вранці фіксують зростання рівня споживання електроенергії. Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.
За даними "Укренерго", станом на 9:30 понеділка рівень споживання на 2,2% вищий, ніж попереднього робочого дня - 20 вересня. У неділю, 22 вересня, добовий максимум споживання відповідав рівню попередньої неділі - 15 вересня.
"Укренерго" просить споживачів за можливості перенести використання потужних електроприладів на денні години, а увечері споживати електрику ощадливо.
У понеділок, 23 вересня, запланований імпорт електроенергії із сусідніх країн до України становить 15 223 МВт-год., експорт не здійснюється.
"Імпорт - відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 15 223 МВт-год., з максимальною потужністю в окремі години до 1488 МВт. Експорт - не відбувається і не передбачається", - йдеться у повідомленні.