"Укренерго" зафіксувало зростання споживання електрики у понеділок

У понеділок вранці фіксують зростання рівня споживання електроенергії. Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

За даними "Укренерго", станом на 9:30 понеділка рівень споживання на 2,2% вищий, ніж попереднього робочого дня - 20 вересня. У неділю, 22 вересня, добовий максимум споживання відповідав рівню попередньої неділі - 15 вересня.

"Укренерго" просить споживачів за можливості перенести використання потужних електроприладів на денні години, а увечері споживати електрику ощадливо.

У понеділок, 23 вересня, запланований імпорт електроенергії із сусідніх країн до України становить 15 223 МВт-год., експорт не здійснюється.