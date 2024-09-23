У РФ призупинили мегапроєкти скрапленого газу через санкції – ЗМІ

Американські і європейські санкції змусили російську компанію "Новатек", найбільшого в країні виробника зрідженого природного газу (LNG), заморозити два мегапроєкти. Про це у понеділок, 23 вересня, з посиланням на власні джерела пише російська газета "Комерсант", повідомляє ЛігаБізнес.

Йдеться про "Мурманськ LNG", який мав стати найбільшим у Росії заводом зі зрідження газу (три лінії по 6,8 млн тонн кожна), і "Об LNG" в арктичному порту Сабетта (дві лінії зрідження по 3 млн тонн кожна).

За даними видання, обидва проєкти призупинені, активні роботи на жодному з них не ведуться. Невідомо, коли "Новатек" повернеться до розробки цих проєктів, бо компанія зосередилась на добудові "Арктик LNG-2" та налагодженні відвантажень з цього заводу.

Через санкції пріоритетним для Новатеку може стати будівництво Обського газохімічного комплексу. Новатек хоче виробляти там аміак і карбамід з подальшим експортом через Північний Льодовитий океан до країн Азіатського-Тихоокеанського регіону. Для експорту карбаміду потрібні балкери льодового класу, але їхнє будівництво простіше, ніж танкерів-газовозів.

LNG-заводи "Мурманськ" і "Об" повинні були стати наступними після "Арктик LNG-2" проєктами Новатеку. Обський завод планували будувати у парі з Обським газохімічним комплексом.

Перша лінія "Арктик LNG-2" побудована, але експорт з нього ускладнений через західні санкції.

Нагадаємо, 2 листопада 2023 року Міністерство фінансів США включило "Арктик LNG-2" до санкційного списку.

У червні 2024 року під американські санкції потрапили усі інші LNG-проєкти "Новатеку".