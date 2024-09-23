Росіяни у серпні використали рекордну суму з кредитних карток

За серпень 2024 року росіяни витратили 33,9% від доступного ліміту за кредитними картками. Про це свідчать дані російського бюро кредитних історій "Скорінг Бюро", повідомляє Економічна правда.

За місяць показник витрат за кредитами зріс на 1,9% і став рекордним з початку 2022 року, коли він становив 31,6%.

Росіяни майже безперервно нарощували частку використовуваного ліміту за картками з серпня 2023 року. При цьому середній чек у сегменті кредиток досяг максимуму в липні – 1217 дол.

За даними гендиректора "Скорінг Бюро" Олега Лагуткіна, витрати росіян за кредитними картками зросли через зростання споживчих цін.

У серпні росіянам схвалили 2,05 млн нових кредитних карт на 2,5 млрд дол. Порівняно з попереднім місяцем видачі нових кредиток впали на 3,7% у кількісному і на 4,7% у грошовому вираженні.

Рік до року спад виявився відчутнішим: кількість кредиток зменшилася на 20,9%, а сукупний схвалений ліміт за ними – на 11,6%. Якщо виключити січень, коли на ринку сезонно низький попит на кредити, серпневе скорочення видач виявилося найсильнішим з вересня-жовтня минулого року.

За даними Центробанку Росії, до кінця 2023 року користувачів кредитних карток вперше стало більше, ніж громадян зі споживчими кредитами – 27 млн осіб. За рік кількість власників кредиток у Росії збільшилася на 6,6 млн, або майже на третину.