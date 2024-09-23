В Україні гасять масштабні пожежі у семи областях – ДСНС
В Україні наразі триває гасіння 18 пожеж у 7 областях - Полтавській, Чернігівській, Київській, Харківській, Донецькій, Рівненській і Сумській. Про це на брифінгу поінформував пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Олександр Хорунжий, повідомляє Укрінформ.
"В Україні наразі триває гасіння 18 масштабних пожеж. Зокрема це - пожежі у екосистемах, це і відкриті території, суха трава, чагарники, сухостій, торф'яні пожежі, які дуже важко і довго ліквідовуються, і також це - лісові пожежі, здебільшого - лісова підстилка. Усе це горить на площі понад 1300 гектарів. Зафіксовані такі масштабні пожежі у 7 областях України", - заявив він.
Пресофіцер зазначив, що для ліквідації пожеж у цих областях сконцентровано понад 1300 вогнеборців ДСНС і працює понад 300 одиниць техніки рятувальної служби.
На Полтавщині триває гасіння 5 пожеж, загальна площа яких становить 28 гектарів. Горять підстилка, торфовища, суха трава разом із чагарниками. Триває гасіння цих пожеж.
Зокрема, у полтавському представництві ДП "Ліси України" загорілася лісова підстилка і пожежа швидко поширилася на площу 720 гектарів. Зараз ця пожежа локалізована, спостерігається тління чагарників і пеньків. Унаслідок цієї пожежі було пошкоджено 26 приватних будинків та 24 господарчі споруди.
На Донеччині зараз триває 1 пожежа на загальній площі 800 гектарів. Наразі вона локалізована. Фактично там іде задимлення від низової підстилки і від пеньків.
На Київщині тривають 3 пожежі на загальній площі понад 13 гектарів. Хорунжий висловив думку, що якщо вітер зміниться і не буде пожежі з півночі, то до Києва наслідки цих загорянь у вигляді диму не дійдуть.
У Рівненській області було зафіксовано 3 пожежі на загальній площі 75 гектарів. Зокрема, це йдуть пожежі сухої трави, чагарників.
У Сумській області було зафіксовано 2 пожежі на загальній площі біля 20 гектарів. Загрози населеним пунктам немає. Іде гасіння торфу.
На Харківщині було зафіксовано 2 пожежі на загальній площі 190 гектарів - це село Малинівка Чугуївського району. Наразі там іде гасіння лісової підстилки.
У Чернігівській області було зафіксовано 2 пожежі на загальній площі понад 190 гектарів. Зокрема, там була зафіксована пожежа торфу на території площею 5 гектарів і пожежа торфу на площі 200 гектарів, яка горить окремими осередками.
Відповідаючи на запитання, що ускладнює процес гасіння цих пожеж для вогнеборців, він пояснив, що одним із цих факторів є безводні ділянки.
"Дуже довго не було сильних опадів, і там, де часто працює ДСНС, часто доводиться на великих відстанях підвозити або подавати через потужні пожежно-насосні станції воду на велику відстань. Другий фактор - це замінування територій, особливо це стосується прифронтових ділянок або деокупованих територій. Третє - це обстріли наших рятувальників", - поінформував пресофіцер.
Всього з початку цього року зафіксовано понад 46 тисяч пожеж в екосистемах України, поінформував Хорунжий.
"У нас у цьому році кількість пожеж в екосистемах збільшилася у понад 2 рази. Зараз ця цифра становить понад 46 тисяч, з них понад 1,5 тисячі - у лісах. Торік було понад 20 тисяч, з яких 395 - у лісах. 17 осіб загинуло на цих пожежах у екосистемах, травмовано 55 осіб", - зазначив він.
За його словами, із зафіксованої цього року кількості пожеж в екосистемах 4800 виникли саме внаслідок бойових дій.
Пресофіцер закликав людей дотримуватися правил пожежної безпеки і у жодному разі при таких погодних умовах не випалювати суху траву.
"За порушення правил пожежної безпеки у лісах у нас ідуть штрафи від 1,5 тисячі до 4,5 тисяч гривень. А за самовільне випалювання рослинності або її залишків адмінвідповідальність передбачає штрафи від 3 до 6 тисяч гривень", - додав Хорунжий.